Екимов Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкимов Василий Яковлевич

Екимов Василий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Екимов
Имя
Василий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
14843. ЕКИМОВ, ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 25 л. Гр. Мышкинск. у., Климатинск. в., д. Чурилово; — Н. С. 1 р. Мышкинск. у. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 21 д. пр. з., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 15 нояб. 920. | 914 159611 1643 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close