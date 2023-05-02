Екимов Василий Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Екимов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14843. ЕКИМОВ, ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 25 л. Гр. Мышкинск. у., Климатинск. в., д. Чурилово; — Н. С. 1 р. Мышкинск. у. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 21 д. пр. з., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 15 нояб. 920. | 914 159611 1643 У.
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