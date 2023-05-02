Савицкий Франц-Феликс Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Савицкий
- Имя
- Франц-Феликс
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 291
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98312. САВИЦКІЙ, ФРАНЦЪ-ФЕЛИКСЪ Павловъ, 21 г. К. Сокольск. у., Каменковск. в., с. Супрасля, рд. Бѣлостокск. у., Дойлидск. в., въ м. Супраслѣ; — Гроднен. О. С., 25 Янв. 911, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 15 Іюня 911. | 909 118753 3 ч. 1655 У. | 27 Іюня 906 г. У. Чл. О. С. по 2 уч. Бѣлостокск. у., 977 У., тюр. 2 м. | 901 85353 172 М. | 901 50701 169 М.
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