Бекман Николай-Отто-Макс Оттонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бекман
- Имя
- Николай-Отто-Макс
- Отчество
- Оттонов
- Дата исполнения приговора
- 09 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20268. БЕКМАНЪ, НИКОЛАЙ-ОТТО-МАКСЪ ОТТОНОВЪ (Антоновъ). Лиш. ос. пр., сн. вольн. штурм., не прип., 37 л., рд. въ г. СПБ.;—СимФеропольск. О. С., 1701 и 172 М., 134, 135 и 3 ч. 309 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 10 Марта 908 г. (за кражу—тюр. 6 м.), арест. отд. 3½ г. Исп. 9 Дек. 908. 902 40213 1647 У. | 96 80778 1655 У.
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