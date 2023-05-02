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Пачколин Василий Евдокимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пачколин
Имя
Василий
Отчество
Евдокимов
Дата исполнения приговора
21 март 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 393
Источник
Скан
Оригинальная запись
90239. ПАЧКОЛИНЪ, ВАСИЛІЙ ЕВДОкимовъ. Лиш. ос. пр. пр. изъ к. Балахнин. у., Митрофановск. в., д. Бѣляева, 35 л., рд. Семенов. у., Чистопольск. в., въ д. Тузеевѣ; — Нижегород. О. С., 1627, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 21 Марта 908. | 901 68667 169 М. | 97 93651 1647 У.

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