Пачколин Василий Евдокимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пачколин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Евдокимов
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 393
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 90239. ПАЧКОЛИНЪ, ВАСИЛІЙ ЕВДОкимовъ. Лиш. ос. пр. пр. изъ к. Балахнин. у., Митрофановск. в., д. Бѣляева, 35 л., рд. Семенов. у., Чистопольск. в., въ д. Тузеевѣ; — Нижегород. О. С., 1627, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 21 Марта 908. | 901 68667 169 М. | 97 93651 1647 У.
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