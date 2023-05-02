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Пырнов Василий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пырнов
Имя
Василий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 295
Источник
Скан
Оригинальная запись
10923. Пырнов Василий Алексеевич, 20 л., Воронежск. у., Московск. в., с. Можайского. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 153, 180 п. "б", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 10 нояб. 926.

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