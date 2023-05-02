Боргачев Григорий Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Боргачев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 29 август 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35994. БОРГАЧЕВЪ, ГРИГОРІЙ ИГНАТЬевъ. Сс.-посел. Нижнеудин. у., Братско-Острожской в., с. Кобыляковскаго, 43 л., рд. Тюмен. у., Покровск. в., въ д. Усолкахъ; — М. С. 5 уч. Нижнеудин. у. (во 2 р.), 14, 169, 2 и 7 п. 170 и 170¹ М., тюр. 8 м. Исп. 29 Авг. 908. | 909 20635 169 М.
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