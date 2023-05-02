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Труханович Федор Иосифович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Труханович
Имя
Федор
Отчество
Иосифович
Дата исполнения приговора
08 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 354
Источник
Скан
Оригинальная запись
12124. ТРУХАНОВИЧ ФЕДОР ИОСИФОВИЧ, 36 л., Минск, г., Мозырск. у., Хорск. в., д. Хоромской В. Т. 18 стр. корп. Ст. 60, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 8/ІХ—24.

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