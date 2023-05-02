Чекалов Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекалов Иван Андреевич

Чекалов Иван Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чекалов
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
27 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 276
Источник
Скан
Оригинальная запись
30190. ЧЕКАЛОВ, ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 28 л. Гр. Суздальск. у., Городищенск. в.; — Н. С. Московско-Заставск. р. 1 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 6 м. Исп. 27 февр. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.