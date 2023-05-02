Гинзбург Арон Самуилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гинзбург
- Имя
- Арон
- Отчество
- Самуилович
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1866. ГИНЗБУРГ АРОН САМУИЛОВИЧ, 48 л. Рд. в Витебск. г., г. Себеже. Н. С. 2 отд. г. Ленинграда. Ст. 2 ч. 181, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 27/Ѵ—24.
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