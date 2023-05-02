Дмитриенко Александра Германовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дмитриенко
- Имя
- Александра
- Отчество
- Германовна
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3955. ДМИТРИЕНКО АЛЕКСАНДРА ГЕРМАНОВНА, 23 л., Рыльск. у., Волобуевск. в., с. Артюшкова. Н. С. 3 уч. Кавказск. отд. Ст. ст. 180 п. «б» и 181 ч. 2. лиш. св. 2 г. Исп. 13 ноября 923.
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