Лифанов Петр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лифанов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 290
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88281. ЛИФАНОВЪ, ПЕТРЪ ВАСИЛЬЕВЪ. Цех. г. Москвы, 30 а., рд. въ с. Кусковѣ, Москов. у.; — У. Чл. О. С., по Переслав. у., 16, 169 и 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 50729, тюр. 1 г. Исп. 24 Іюня 908. | 903 4839 170 М. | 97 62640 172 М. | 98 50476 1647 У. | 94 79611 169 М.
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