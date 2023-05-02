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Родин Михаил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Родин
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8265. РОДИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 30 л., б. Симбирск. у., Каменск. в., с. Кочетовка. Б. Симбирск. Губсуд. Ст. ст. 95, 180, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 18 окт. 923.

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