Янковский Теофил Густавов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Янковский
- Имя
- Теофил
- Отчество
- Густавов
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 350
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47206. ЯНКОВСКІЙ, ТЕОФИЛЪ ГУСТАвовъ. К. Липнов. у., гм. и д. Осѣкъ, 55 л., рд. Рыпин. у., въ д. Хростково; — Варшав. С. П., 134, 135, 13 и 1523 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 29 Нояб. 906.
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