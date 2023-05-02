Алябьев Петр Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алябьев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129445. Алябьевъ, петръ федоровъ. К. Курск. у., Троицк. в., д. Кутеповой, 30 л.; — Г. С. 1 уч. г. Курска, 177 М., тюр. 3 м. Исп. въ Окт. 909.
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