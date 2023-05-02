Гулидов Ефим Адрианов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гулидов
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Адрианов
- Дата исполнения приговора
- 04 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18259. гулидовъ, Ефимъ Адріановъ, 31 г. К. Бузулук. у., в. и с. Усманки; — Самар. О. С., 1 Нояб. 910, 1654¹ У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 910 г. № 131090, арест. отд. 2½ г. Исп. 4 Дек. 910. Спр., напеч. въ 910 г. № 3680, счит. недѣйств.
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