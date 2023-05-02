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Корнаухова Александра Андреевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корнаухова
Имя
Александра
Отчество
Андреевна
Дата исполнения приговора
16 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
6537. КОРНАУХОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА, 40 л., Златоустовск. у., Кундравинск. в. и с., Н. С. 6 уч. Златоустовск. у., Ст. 140, лиш. св. 1 г., Исп. 16 февр. 923.

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