Абрамов Никита Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абрамов
- Имя
- Никита
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129264. АБРАМОВЪ, НИКИТА ВАСИЛЬевъ. К. Броницк. у., Спассск. в., с. Новлянскаго, 39 л.; — СПБ. Ст. М. С. 34 уч., 177 М., тюр. 4 м. Исп. 12 Окт. 909.
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