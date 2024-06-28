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Головин Василий Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Головин
Имя
Василий
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
14 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
Источник
Скан
Оригинальная запись
46128. ГОЛОВИНЪ, ВАСИЛІЙ ВАСИЛЬевъ. К. Череповецк. у., Хотавецк. в., д. Изможева, 40 л.; — Кашин. О. С., 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 14 Іюня 905.

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