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Клюшников Тимофей Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клюшников
Имя
Тимофей
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
28 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
6036. КЛЮШНИКОВ ТИМОФЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 28 л., Алатырск. у., Семеновск. в. и с., Забайкальск. Губсуд, Ст. 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 28 июня 923.

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