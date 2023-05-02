Пеплау Карл Эдуардов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пеплау
- Имя
- Карл
- Отчество
- Эдуардов
- Дата исполнения приговора
- 18 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 538
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15133. ПЕПЛАУ, КАРЛЪ ЭДУАРДОВЪ. Сс.-пос. с. Прокопьева, Кежемск. в., Енисейск. у., 31 г., рд. съ г. Варшавѣ; — Иркутск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1647 У. и § ѴІ 438 У. о сс., завод. раб. 1 г. Исп. 18 Нояб. 908. | 900 102709 1655 У. | 93 83239 169 М. | 98 96131 1655 у. | 93 29757 169 м. | 96 35224 1655 у. | 92 66437 169 М. | 94 60784 169 м. | 92 58470 172 М.
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