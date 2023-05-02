Озол Ян Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Озол
- Имя
- Ян
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 29 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 379
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 90838. ОЗОЛЪ, ЯНЪ ПЕТРОВЪ. К. Вольмар. у., Замокъ-Буртнекск. в., 22 л.; — Рижск. О. С., 114, 133, 9 и 3 ч. 309 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 23 Авг. 907 г. и по слож. съ приг., напеч. въ 906 № 5555, арест. отд. 5½ л. Исп. 29 Янв. 908. | 904 74285 1655 У. | 903 25448 169 М.
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