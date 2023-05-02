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Борисов Степан Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борисов
Имя
Степан
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
130243. БОРИСОВЪ, СТЕПАНЪ СЕМЕНОВЪ. К. Шуйск. у., Златоустовск. в., д. Ступкина, 34 л.; − Г. С. 2 уч. г. Ив.-Вознесенска 12 Окт. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 12 Окт. 909.

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