Ансеров Петр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ансеров
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44902. АНСЕРОВЪ, ПЕТРЪ ВАСИЛЬЕВЪ. Сн. лич. поч. гр., 20 л., рд. въ г. Ив.-Вознесенскѣ, Шуйск. у.; — Владимірск. О. С. (въ 3 р.), 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 23 Мая 905. | 903 75418 169 М. | 901 82659 172 М.
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