Антонова Матрена Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонова
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129553. Антонова, матрена васильева. К. Самарск. г., Николаев. у., Сухо-Вязовск. в. и с., 46 л.; — Самарск. О. С. 11 Сент. 909, 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 23 Окт. 909.
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