Турецкий Василий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурецкий Василий Михайлов

Турецкий Василий Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Турецкий
Имя
Василий
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 413
Источник
Скан
Оригинальная запись
140212. ТУРЕЦКІЙ, ВАСИЛІЙ МИХАЙЛОВЪ. К. Тамбов. у., Грачевск. в., с. Найденокъ, 25 л.; — У. Чл. О. С. по Тамбов. у., 170¹ и 1 п. 171 М., тюр. 3 м. Исп. 15 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close