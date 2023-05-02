Турецкий Василий Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Турецкий
- Имя
- Василий
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 413
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140212. ТУРЕЦКІЙ, ВАСИЛІЙ МИХАЙЛОВЪ. К. Тамбов. у., Грачевск. в., с. Найденокъ, 25 л.; — У. Чл. О. С. по Тамбов. у., 170¹ и 1 п. 171 М., тюр. 3 м. Исп. 15 Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.