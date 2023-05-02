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Чуприков Алексей Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чуприков
Имя
Алексей
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 356
Источник
Скан
Оригинальная запись
11822. ЧУПРИКОВ, АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВИЧ, 33 л. Гр. Кирилловск. у., Воскресенск. в., с. Курешевского; — Н. С. 2 уч. Архангельск. у. Лжесвидет., лиш. св. 8 м. Исп. 21 сент. 920.

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