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Гурчумелия Дорот Бежанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гурчумелия
Имя
Дорот
Отчество
Бежанов
Дата исполнения приговора
20 сентябрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 75
Источник
Скан
Оригинальная запись
46360. ГУРЧУМЕЛІЯ, ДОРОТЪ БЕЖАновъ. К. Сенакск. у., с. Налепсопа, 23 л.; — М. С. Потійск. Мир. отд., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 20 Сент. 904 (Вѣр.).

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