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Кузнецов Семен Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Семен
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
20 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
25614. КУЗНЕЦОВ, СЕМЕН ПЕТРОВИЧ, 18 л. Гр. Сызранск. у., Канадеевск. в. и с.; — П. С. 23 стр. зап. п-ка Приволжск. окр. Побег, лиш. св. 1 г., с конф. имущ. Осужд. 20 мая 920.

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