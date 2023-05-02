Дзятко Константин Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дзятко
- Имя
- Константин
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3904. ДЗЯТКО КОНСТАНТИН АНТОНОВИЧ, 47 л., Минск. у. В. Т. Триб Западн. окр. Ст. 108, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 16 мая 923.
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