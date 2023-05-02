Иванов Сергей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Сергей Григорьевич

Иванов Сергей Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Сергей
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
13 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 148
Источник
Скан
Оригинальная запись
5184. ИВАНОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 18 д., Порховск. у., Михайловск. в., д. Игольской. б. Петроградск. Губсуд. Ст. ст. 95, 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 13 сентября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.