Рожков Николай Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рожков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 23 февраль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44611. РОЖКОВЪ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬевъ (онъ же Васильевъ). К. изъ сс.-посел. Каинск. у., Шипицынск. в., д. Тычкиной, 37 л., рд. Серпухов. у., Кіясовск. в., въ д. Дворяниновой; — М. С., 2 уч. Каинск. у., 169, 2 п. 170 и 2 п. 17. М., тюр. 1½ м. Исп. 23 Февр. 907. | 900 13632 169 М. | 92 94584 169 М. | 97 95016 1647 У. | 86 57713 169 М. | 96 97333 1647 У. | 84 17588 169 М. | 93 83876 170 М.
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