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Корыновский Антон Исаакович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корыновский
Имя
Антон
Отчество
Исаакович
Дата исполнения приговора
05 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
6688. КОРЫНОВСКИЙ АНТОН ИСААКОВИЧ, 29 л., Акмолинск, у., Никольск. в., с. Богдановского, Н. С. 18 уч. Акомолинск. окр., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г., Исп. 5 апр. 923.

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