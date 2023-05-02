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Гума Виктор Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гума
Имя
Виктор
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3575. ГУМА ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ, 34 л., бывш. Бессарабск. г., Бендерск. у., Желицк. в., д. Старые-Дубосары. Ставропольск. Губсуд. Ст. ст. 61, 90, 206 ч. 2, 222, лиш. св. 1½ г. Исп. 24 сент. 923.

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