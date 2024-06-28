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Алексеевич Ефим Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеевич
Имя
Ефим
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
44781. АЛЕКСѢЕВИЧЪ, ЕФИМЪ МИХАЙловъ. К. Пинск. у., Телеханск. в., д. Сомина, 77 л.; — Пинск. У. С., 177 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 25 Окт. 904.

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