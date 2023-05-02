Гамаюнов Михаил Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гамаюнов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81292. ГАМАЮНОВЪ, МИХАИЛЪ АЛЕКсѣевъ (онъ же Коба), 29 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Серпуховск. у., в. и с. Хайгуня, рд. въ г. Харьковѣ; — Харьковск. О. С., 10 Марта 911, 2 ч. 1647 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 30 Апр. 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 99781. | 906 1682 1647 У. | 900 17162 170¹ М. | 904 12557 1647 У.
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