Марьин Михаил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Марьин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 161
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26406. МАРЬИН, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 16 л. Гр. Ярославск. у., Осеневск. в., д. Алешковой; — Н. С. 2 р. Мологск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 18 окт. 920.
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