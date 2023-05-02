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Заруба Киприан Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Заруба
Имя
Киприан
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 148
Источник
Скан
Оригинальная запись
146096. ЗАРУБА, КИПРІАНЪ АНДРЕевъ (Авдѣевъ) (онъ же Зарубинъ 1). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Лепеля, 25 л., рд. въ д. Королевѣ, Бобрск. в., Сѣнненск. у.; — Могилев. О. С. 5 Сент. 909, 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 4 м. Исп. 9 Нояб. 909. | 906 2714 1652 У.

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