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Зелова Александра Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зелова
Имя
Александра
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
4926. ЗЕЛОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА, 40 л., Бежецк. у., Окоряковск. в., с. Дмитровка Н. С. Особ. Камер. по делам самогона. б. г. Петрограда. Ст. 140б, лиш. св. 1 г. Исп. 20 ноября 923.

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