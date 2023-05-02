Роков-Тимофеев Александр Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Роков-Тимофеев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 24 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 234
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8295. РОКОВ-ТИМОФЕЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, 31 г., рд. в г. Вильно. В. Триб 5 отд. Краскознам. арм. Ст. ст. 180-а, 207 ч. 2, 222, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 24 нояб. 923.
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