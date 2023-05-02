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Абрамкин Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абрамкин
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 3
Источник
Скан
Оригинальная запись
9. АБРАМКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 20 л. Гр. Пронск. у., Геревлеезск. в., д. Шушева; Н. С. Даниловск уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. условно.

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