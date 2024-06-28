Боленков Кирилл Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Боленков
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45347. БОЛЕНКОВЪ, КИРИЛЛЪ ГРИГОРЬевъ (онъ же Нечетный и Боленокъ). К. Суражск. у., Голубовск. в., д. Стодола, 30 л.; — Кіевск. С. П., 134, 135, 346, 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 6 л., апо Выс. повел., арестъ при полиціи 3 м. Исп. 27 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.