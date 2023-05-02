Морозов Василий Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Морозов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17320. МОРОЗОВ, ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ, 42 л. Гр. Мологск. у., Борисоглебск. в., д. Лопатина; — Н. С. 8 р. Мологск. у. Поруб. леса, лиш. св. 2 г. условно, по амн. нак. сокр. до 3 м., в т. ч. 2½ м. условно. Исп. 2 июля 920.
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