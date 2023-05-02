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Шевелев Вячеслав Арсентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шевелев
Имя
Вячеслав
Отчество
Арсентьевич
Дата исполнения приговора
05 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 283
Источник
Скан
Оригинальная запись
30427. ШЕВЕЛЕВ, ВЯЧЕСЛАВ АРСЕНТЬЕВИЧ, 30 л. Гр. г. Зубцова; — Н. С. при Совнарсуде г. Москвы. Должн. прест., лиш. св. 1 г., с зач. 3 м. и 13 д. пр. з. Исп. 5 марта 920.

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