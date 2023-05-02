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Никитин Иван Абрамович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никитин
Имя
Иван
Отчество
Абрамович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 159
Источник
Скан
Оригинальная запись
5069. Никитин Иван Абрамович, 26 л. Гр. Мосальск. у., Лазинск. в., д. Н.-Степки; — Н. С. Замоскворецк. р-на г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 1 г. условно.

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