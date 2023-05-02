Кузин Николай
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузин
- Имя
- Николай
- Дата исполнения приговора
- 29 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16297. КУЗИН, НИКОЛАЙ, 24 л. Гр. Ново торжск. у., Прудовск. в., д. Воски; — С. 40 зап. стр. п-ка Зап.-Сиб. военокр. Продажа казен., лиш. св. 3 г. Исп. 29 июля 920.
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