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Арасланов Гусеин Усманов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арасланов
Имя
Гусеин
Отчество
Усманов
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
300. АРАСЛАНОВ, ГУСЕИН УСМАНОВ, 37 л. Гр. Слободск. у., Ярославск. в., д. Арасланова; — Н. С. Слободск. у. Кража, лиш. св. 6 м. условно.

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