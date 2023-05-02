Адамчик Осип Мартинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адамчик
- Имя
- Осип
- Отчество
- Мартинов
- Дата исполнения приговора
- 10 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129325. адамчикъ, осипъ мартиновъ. К. Гостынск. у., гм. Щавинь, д. Теодорово, 18 л., рд. т. же у. и гм., въ д. Сусержъ; — Плоцк. О. С. 5 Авг. 909, 1065 и 1070 Там. У., 57 и 59 Уг. У., тюр. 2 м. Исп. 10 Сент. 909.
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