Палилюнис Никодим Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Палилюнис
- Имя
- Никодим
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 05 сентябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 531
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14917. ПАЛИЛЮНИСЪ, НИКОДИМЪ АНтоновъ (онъ же Палюліонисъ). К. Поневѣж. у., Кибурск. в., 50 л., рд. въ Ковен. г.;—М. С. 2 уч. Митаво-Бауск. окр., 8 п. 170 М., тюр. 5 м, Исп. 5 Сент. 908. | 909 14921 169 М.
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