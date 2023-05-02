Боташев Тимофей Емельянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Боташев
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Емельянов
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130285. БОТАШЕВЪ, ТИМОФЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВЪ (онъ же Болташевъ). К. Зарайск. у., Ильицынск. в., д. Разсхода, 36 л.; — Москов. Ст. М. С. Сущев. уч. 17 Окт. 909, 170, 5 п. 170, 170¹, 2 п. 171 и 172 М., тюр. 4 м. Исп. 17 Окт. 909.
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