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Семенов Агафон Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов
Имя
Агафон
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
23 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 315
Источник
Скан
Оригинальная запись
11630. Семенов Агафон Никитич, 20 л., Читинск. окр., Титовск. р. Н. С. Титовск. р. Ст. ст. 1 ч. 157, 176, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 23 апр. 926. Наст. приг. поглощен приг. того же суда, вст. в зак. силу 30 июня 926.

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